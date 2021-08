Was läuft heute? | Nudes – Nackt im Netz, Black Monday, Gorbatschow. Paradies

Nudes – Nackt im Netz

Nach einer ziemlich wilden Partynacht wartet auf die 16-jährige Sofia das üble Erwachen: Ein Video von ihr und ihrem Freund Alex ist im Internet gelandet. Bei ihrer Suche nach dem Ursprung des Videos erlebt sie einige Überraschungen. Die norwegische Serie „Nudes – Nackt im Netz“ zeigt die Geschichten von drei Jugendlichen und ihren Erlebnissen mit Nacktfotos und Sexvideos im Internet. Ihr findet sie jetzt in der ARD-Mediathek.

Black Monday

Die Wall Street ist eine Welt für sich, und war es vor allem in den wilden 80ern. Doch dann kommt es zum größten Börsencrash aller Zeiten. Niemand weiß so richtig, wer dahinter steckt. Aber die Comedyserie „Black Monday“ hat darauf jetzt wohl eine Antwort gefunden. Die dritte Staffel, die unter anderem von Seth Rogen produziert wurde, könnt ihr mit eurem Sky Ticket streamen.

Gorbatschow. Paradies

Als Präsident der Sowjetunion sorgte Michail Gorbatschow für ein wenig mehr Freiheit. Heute lebt er vergessen am Rand von Moskau und ist für viele Russen eine Unperson, die Schuld an allen Problemen ist. Dokumentarfilmer Vitaly Mansky durfte „Gorbi“ in seinem Zuhause besuchen und intensive Gespräche führen über Politik, seine Vergangenheit und die Probleme des Alters. Ihr findet die Doku jetzt in der Arte-Mediathek.

