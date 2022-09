Was läuft heute? | Official Secrets, Libanon: Inside the Hezbollah, Lou

Official Secrets

Katharine Gun (Keira Knightley) ist Mitarbeiterin beim britischen Nachrichtendienst. Als sie 2003 eine E-Mail entdeckt, worin der US-amerikanische Nachrichtendienst die britischen Kollegen auffordert, Mitglieder des UN-Sicherheitsrates auszuspionieren, entscheidet sie sich, die brisanten Informationen der Zeitung “The Observer” zuzuspielen. Der Film beruht auf wahren Begebenheiten und zeigt die Geschichte einer mutigen Frau, die sich für Wahrheit und freie Entscheidungen einsetzt. Den Thriller „Official Secrets“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Libanon: Inside the Hezbollah

Diese Dokumentation beschäftigt sich mit den Ursprüngen und den Hintergründen der Hisbollah, oder die “Partei Gottes”. War die Hisbollah ursprünglich eine Widerstandsinitiative gegen den Einmarsch Israels in den Libanon, ist sie heute ein fester Bestandteil der politischen Landschaft und Einflussnahme. Doch in all den Krisen, die der Libanon immer wieder durchläuft, muss sich auch die Hisbollah klarer positionieren. In der Doku kommen Mitglieder und Kritiker zu Wort. „Libanon: Inside the Hezbollah“ ist jetzt in der Arte-Mediathek verfügbar.

Lou

Lou lebt abgeschieden und zurückgezogen mit ihrem Hund und will nur ihre Ruhe. Als ihre Nachbarin sie um Hilfe bittet, weil ihre Tochter entführt wurde, machen sich die beiden Frauen auf, das Kind zu retten. Zwischen heftigem Unwetter und schwierigem Gelände muss Lou feststellen, dass sie eine Rolle bei der Entführung spielt, und sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Den Action-Thriller „Lou“ mit geballter Frauenpower könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.