Was läuft heute? | Oh Baby – Sowas von schwanger, Selling Sunset, The Beatles: Get Back

Oh Baby! Sowas von schwanger

Moderatorin und Instagramerin Evelyn Weigert ist schwanger. Das bringt ja an sich schon genügend Herausforderungen mit sich, allerdings merkt sie auch, dass ihr Role Models und verlässliche Informationen fehlen. Also macht sie sich gemeinsam mit ihrem Mann und ihren schwangeren Freundinnen auf die Suche nach Antworten. Die dreiteilige Doku-Reihe „Oh Baby! Sowas von schwanger“ beschäftigt sich mit den individuellen Herausforderungen der verschiedenen Trimester. „Oh Baby! Sowas von schwanger“ ist jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar.

Selling Sunset

Bei den Immobilienmaklerinnen der Reality-Show „Selling Sunset“ ist so einiges los: Im Liebes- und Familienleben der Frauen geht es rund – von Traumhochzeit bis Geburt ist alles dabei. Aber auch an Drama fehlt es in dieser Staffel nicht. Der Konkurrenzkampf zwischen den Frauen blüht sogar richtig auf. Die vierte Staffel von „Selling Sunset“ gibt es jetzt auf Netflix.

The Beatles: Get Back

Durch rund 60 Stunden Aufnahmematerial musste sich Star-Regisseur Peter Jackson (u. a. „Der Herr der Ringe“) arbeiten. Herausgekommen ist die neue Beatles-Dokumentation „The Beatles: Get Back“. In drei Teilen à zwei Stunden wird der Schaffensprozess von Songs gezeigt, die Vorbereitung auf ein Konzert sowie der ganz normale Arbeitsalltag der Gruppe. Die Aufnahmen entstanden dabei allesamt während des Drehs des Dokumentationsfilms „Let it Be“, der 1970 veröffentlicht wurde. Der erste Teil von „The Beatles: Get Back“ ist jetzt auf Disney+ verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.