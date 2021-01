Was läuft heute? | Oktoberfest 1900, Years and Years, Mask Off

Oktoberfest 1900

Oktoberfest. Da denkt man an Bier und volle Zelte. Im 19. Jahrhundert floss aber auch reichlich Blut, denn die Vorherrschaft über das Oktoberfest bedeutet für jeden Clan eine Menge Geld. Den Kampf der beiden größten Münchner Bierdynastien seht ihr in „Oktoberfest 1900“. Die Serie könnt ihr ab heute auf Netflix sehen.

Years and Years

Die Serie porträtiert das Leben der Familie Lyons und das generelle Weltgeschehen über 15 Jahre hinweg. Los geht’s im Jahr 2019. Wie 2020 verlaufen ist, wissen wir mittlerweile leider. Wenn wir „Years and Years“ glauben, wird es in den kommenden Jahren aber nicht unbedingt besser. ZDFneo zeigt ab 20:15 Uhr alle sechs Folgen am Stück. Danach gibt’s die Serie dann in der ZDF Mediathek zum Streamen.

Mask Off – Staffel 2

Influencer? Bei denen ist doch eh alles Fake und Plastik! Das Klischee hält sich hartnäckig und ist vielleicht auch nicht unbegründet. Um das herauszufinden, stellen sich die Influencer in „Mask Off“ selbst ins Kreuzfeuer der Fragen. Ab heute könnt ihr die zweite Staffel der Serie auf Joyn+ gucken!

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.