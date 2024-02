Was läuft heute? | Old Henry, Centurion, Money Maker – Anni the Duck

Old Henry

Old Henry McCarty lebt allein mit seinem Sohn auf einer abgelegenen Farm, auf der nie viel passiert. Bis eines Tages ein schwerverletzer Mann mit einer Tasche voller Geld auftaucht. Kurz danach kommen drei Männer mit Sherriffsternen angeritten, die das Geld an sich nehmen wollen. Doch Henry traut ihnen nicht über den Weg und schneller als er denkt, muss er seine Farm und sein Leben mit dem Revolver verteidigen. Den Western „Old Henry“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Centurion

Nach einem Überfall der Pikten ist Centurio Quintus Dias (Michael Fassbender) der einzige Überlebende. Auf seiner Flucht schließt er sich der legendären Neunten Legion an, die die Pikten ein für alle Mal besiegen möchte. Doch die Soldaten geraten in einen Hinterhalt und müssen sich den Weg zurück zur Garnison unter großen Opfern erkämpfen. „Centurion“ könnt ihr jetzt bei Joyn+ streamen.

Money Maker — Anni the Duck

Anissa Baddour hat sich lange Zeit als Außenseiterin gefühlt. Doch durch Cosplay hat sie gelernt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und ist heute ein erfolgreicher Social-Media-Star. Mehr über ihre Erfolgsgeschichte erfahrt ihr ab heute online first mit der Doku „Money Maker — Anni the Duck“ in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.