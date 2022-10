Was läuft heute? | Once Upon a Small Town, Till Death, Extreme Rage

Once Upon a Small Town

In der koreanischen Serie „Once Upon a Small Town“ muss ein Tiermediziner aus der Großstadt Seoul in ein kleines Dorf ziehen. Eigentlich will er nicht aufs Land. Aber dort angekommen, verliebt er sich in eine Dorfpolizistin. Ihr könnt die erste Staffel von „Once Upon a Small Town“ jetzt bei Netflix schauen.

Till Death

In „Till Death“ spielt Megan Fox eine Frau, die in ihrer Ehe sehr unglücklich ist. Nachdem sie fremdgeht, schmiedet ihr Mann einen perfiden Racheplan. Erst machen sie einen romantischen Ausflug und alles scheint wie früher zu sein — doch dann wacht sie angekettet an ihren toten Gatten auf und muss sich gegen Auftragskiller zur Wehr setzen. Ihr könnt „Till Death“ jetzt in der bei WOW sehen.

Extreme Rage

In „Extreme Rage“ spielt Vin Diesel einen DEA-Agenten, der ein Drogenkartell an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze aufhalten muss. Doch eigentlich geht es ihm mehr um persönliche Rache als um das Drogenkartell. Denn der Drogenboss „Diablo“ hat seine Frau getötet. „Extreme Rage“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.