Was läuft heute? | Once upon a Studio, Y-Kollektiv: Tiere quälen im Netz, Jeremy Fragrance – Power, Baby!

Once upon a Studio

Wie bekommt man 500 Charaktere aus 100 Jahren Disney-Geschichte auf ein Gruppenfoto? Klingt nach einer komplizierten Angelegenheit. Anlässlich des 100. Geburtstags der Walt Disney Company gibt’s bei Disney+ den neuen Kurzfilm „Once upon a Studio“, der uns zeigt, wie Mickey Maus, Goofey und Co. versuchen, alte und neue Charaktere aus der Disney-Welt auf ein Foto zu bekommen. Gegründet wurde das Unternehmen übrigens von Walt und Roy Disney unter dem Namen „Disney Brothers Cartoon Studios“ am 16. Oktober 1923.

Y-Kollektiv: Tiere quälen im Netz

Es klingt paradox: Tierquälerei ist in Deutschland gesetzlich verboten, die Darstellung allerdings nicht. In den sozialen Netzwerken finden sich hunderte Videos, in denen Katzen, Mäuse und Co. brutal gequält und getötet werden. Die Macher und Macherinnen dieser Videos verdienen damit Geld. „Y-Kollektiv“-Autorin Anne Thiele fragt nach, wer solche Videos macht und wer sie guckt. Und warum die Plattformen dagegen nichts unternehmen. Die neue Reportage „Tiere quälen im Netz“ gibt’s ab heute exklusiv in der ARD-Mediathek.

Jeremy Fragrance — Power, Baby!

Jeremy Fragrance ist als Parfüm-Influencer bekannt geworden und sorgt regelmäßig mit fragwürdigen und prolligen Aussagen für Schlagzeilen. Einblicke in seinen extravaganten Lifestyle gibt er jetzt in seiner eigenen Reality-Serie „Power, Baby!“. Darin wird er unter anderem bei der Wohnungssuchen in Miami begleitet, aber auch in privaten Momenten, wenn es zum Beispiel um die schlechte Beziehung zu seinem Bruder geht. „Jeremy Fragrance — Power, Baby!“ läuft jetzt bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.