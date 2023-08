Was läuft heute? | One Piece, The Eternal Daughter, Hard Life

One Piece

Wie im erfolgreichen Manga und Anime „One Piece“ geht es auch in der Real-Serie um den Piraten Ruffy, der mit seiner Crew auf der Grandline nach dem Schatz des Piratenkönigs Gold Roger sucht. Das sagenumwobene One Piece. Um so nah wie möglich am Original zu bleiben, hat sich Netflix mit „One Piece“-Schöpfer Eiichirō Oda zusammengetan, der bei der Produktion und vor allem dem Casting der Rollen half. Auch deutsche Fans könne sich freuen: Für die deutsche Synchro kehren alle Sprecherinnen und Sprecher zurück, um ihre Rollen aus dem Anime zu spielen. Alle acht Folgen von „One Piece“ gibt es ab heute bei Netflix.

The Eternal Daughter

Bei Paramount+ läuft der Grusel-Thriller „The Eternal Daughter“. Die Handlung folgt der Filmemacherin Julie Hart. Nach dem Tod ihres Vaters verbringt sie mit ihrer Mutter Rosalind ein paar Tage in einem abgelegenen Hotel, das früher das Haus der Familie war. Aus dem Trip in die gemeinsame Vergangenheit will Julie einen Film machen. Doch dann passieren plötzlich unheimliche Dinge. Julie und ihre Mutter werden beide von Tilda Swinton gespielt. Der Film „The Eternal Daughter“ ist bei Paramount+ verfügbar.

Hard Life

Schon seit zwei Staffeln geht es in der ARD-Reportage-Reihe „Hard Life“ um Menschen, die sich trotz schwieriger Umstände ihren Platz in der Gesellschaft erkämpfen wollen. Dieses Konzept wird in den neuen Folgen fortgeführt. So geht es unter anderem um Silan und um Fritte. Silan ist Kind kurdischer Eltern in Duisburg-Marxloh und will Arzt werden. Währenddessen hat Fritte aufgrund seiner Drogensucht seinen ersten Ausbildungsplatz verloren, will aber trotzdem nochmal von vorne beginnen. Alle sechs neuen Folgen von „Hard Life“ gibt es in der ARD-Mediathek.

