Bild: Real Humans | Johan Paulin

Was läuft heute? | Online für Anfänger, Enkel für Anfänger, Real Humans

Jede Menge Beginner

Drei Menschen aus der Boomer-Generation versuchen in „Online für Anfänger“ ihre Fehltritte im Netz wieder zu löschen und die Komödie „Enkel für Anfänger“ zeigt, in welch peinliche Situationen sich Rentner bringen können, die sich zum ersten Mal als Großeltern versuchen. In der schwedischen Sci-Fi-Serie „Real Humans“ versuchen sich menschliche Roboter ihre Freiheit zu erkämpfen.