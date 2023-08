Was läuft heute? | Only Murders in the Building, Batman Forever, Zombieverse

Only Murders in the Building – Staffel 3

Als Ben (Paul Rudd) bei der Theaterpremiere plötzlich tot umfällt, ist für Mabel, Charles und Oliver klar: Ihr Podcast „Only Murders in the Building“ bekommt eine dritte Staffel, in der sie auch diesen Mordfall lösen werden. Neben Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin sind in der dritten Staffel „Only Murders in the Building“ unter anderem Meryl Streep, Jesse Williams und Ashley Park mit dabei – und sie alle könnten unter Mordverdacht stehen. Die neuen Folgen der Erfolgsserie könnt ihr ab heute wöchentlich bei Disney+ streamen.

Batman Forever

Two Face (Tommy Lee Jones) und The Riddler (Jim Carrey) machen Batman (Val Kilmer) das Leben in Gotham schwer. Mit einer neuen Waffe wollen sie die Gedanken der Bewohnerinnen und Bewohner kontrollieren. Im Kampf gegen das Böse wird Batman wie immer von Butler Alfred (Michael Gough) und seinem neuen Freund Robin (Chris O’Donnell) unterstützt. „Batman Forever“ (1995) ist einer von mehreren Batman-Filmen, die ihr jetzt bei Prime Video streamen könnt.

Zombieverse

In Seoul bricht ein Virus aus, das Menschen in Zombies verwandelt. Was wie der Plot einer Science-Fiction-Geschichte klingt, ist die Prämisse für die Realtiy-Show „Zombieverse“. Die Teilnehmenden müssen verschiedene Aufgaben lösen, um sich in Sicherheit zu bringen. Und dabei vor allem zusammen halten. Die koreanische Game-Show „Zombieverse“ findet ihr bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.