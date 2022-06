Was läuft heute? | Only Murders in the Building, Crime Time: Lebenslänglich, Blasted

Only Murders in the Building

Die drei Freunde und Nachbarn Mabel, Charles und Steve sind große True-Crime-Fans. Schon in der ersten Staffel von „Only Murders in the Building“ hat das Trio auf eigene Faust einen Mord aufgedeckt. Auch diesmal stirbt jemand – und ausgerechnet Mabel wurde blutüberströmt neben der Leiche gefunden. Ob Mabel wirklich unschuldig ist, seht ihr ab heute in der zweiten Staffel der Murder-Mystery-Serie auf Disney+.

Crime Time: Lebenslänglich

Klaus Bräunig soll in den 70er Jahren einen brutalen Doppelmord begangen haben. Dafür sitzt er auch schon seit 52 Jahren im Gefängnis. Doch bis heute beteuert er seine Unschuld und kämpft für seine Freiheit. Die Dokuserie „Crime Time: Lebenslänglich“ rollt den ganzen Fall noch mal auf. Ihr findet sie ab heute online first in der ARD-Mediathek.

Blasted

Sebastian und Mikkel kennen sich seit ihrer Kindheit, aber haben sich inzwischen auseinandergelebt. Doch dann steht Sebastians Hochzeit an und für den Junggesellenabschied lassen sie alte Zeiten wieder aufleben: Sie gehen Laser-Tag spielen. Doch dabei geraten sie an Gegner, die nicht von dieser Erde sind. Ihr könnt „Blasted“ jetzt auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

