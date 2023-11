Was läuft heute? | Ophelia, Doctor Who Special, Meet Cute

Ophelia

Wie im Stück Hamlet, geht es in „Ophelia“ um den Mord am König von Dänemark und um dessen Sohn Hamlet, der Rache nehmen will. Die Neuinterpretation der Hamlet-Geschichte setzt einen größeren Fokus auf die Hofdame Ophelia und ihr Handeln innerhalb der Geschichte um Mord, Liebe und Intrigen. In den Hauptrollen sind Daisy Ridley als Ophelia, Naomi Watts als Königin Gertrude und Clive Owen als Claudius zu sehen. Den Film „Ophelia“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.

Doctor Who Special

Im dreiteiligen Special der beliebten britischen Science-Fiction-Serie „Doctor Who“ begibt sich Schauspieler David Tennant zurück in die Rolle des Timelord und zehnten Doktors. Um den Bösewicht Toymaker zu besiegen, muss er sich mit seiner ehemaligen Gefährtin Donna verbünden. Die drei Specials sollen nicht nur Fans in Nostalgie versetzen, sondern auch auf die neuen Folgen vorbereiten. Das erste „Doctor Who Special“ gibt es ab heute bei Disney+. Die anderen zwei dann nächste und übernächste Woche.

Meet Cute

Der Film „Meet Cute“ vereint Zeitreisefilm und Romcom miteinander. Die Story folgt Gary, der eines Abends Shila kennenlernt und ein traumhaftes erstes Date mit ihr verbringt. Shila gesteht Gary, dass sie aus der Zukunft kommt und die letzten Tage immer wieder in die Vergangenheit gereist ist, um das Date zu wiederholen und den Abend bzw. ihn immer ein wenig zu verbessern. In den Hauptrollen sind Pete Davidson und Kaley Cuoco als Gary und Shila zu sehen. „Meet Cute“ findet ihr ab heute bei Freevee.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.