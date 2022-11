Was läuft heute? | Orgasm Inc: The Story of OneTaste, Résistance, Midnight Run – 5 Tage bis Mitternacht

Orgasm Inc: The Story of OneTaste

Die True-Crime-Doku „Orgasm Inc: The Story of OneTaste“ schaut hinter die Kulissen der Slow-Sex-Bewegung von Nicole Daedone. Anfang der 2000er hatte sie das Start-up „OneTaste“ gegründet, mit dem sie orgasmische Meditationen verkauft hat. Nach anfänglichem Erfolg häuften sich mit der Zeit Vorwürfe gegen „OneTaste“. Derzeit ermittelt das FBI etwa wegen Prostitution. Aber auch Netflix steht in der Kritik – in der vergangenen Woche haben sich über ein Dutzend ehemalige OneTaste-Mitglieder zu Wort gemeldet und gegen die Veröffentlichung geklagt. Regisseurin Sarah Gibson sieht allerdings keine Probleme bei ihrer Doku. „Orgasm Inc: The Story of OneTaste“ findet ihr jetzt bei Netflix.

Résistance – Widerstand

Die Tragikomödie „Résistance – Widerstand“ mit Jesse Eisenberg und Clémence Poésy spielt vor und während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich. Die Handlung beruht in groben Zügen auf dem Leben des weltberühmten Pantomimen Marcel Marceau. Eigentlich wollte der junge Marcel immer nur auf die Bühne. Um aber für Frieden und Freiheit zu kämpfen, schließt er sich während des Zweiten Weltkriegs dem französchen Widerstand an – der Résistance. Streamen könnt ihr „Résistance – Widerstand“ bei WOW.

Midnight Run – 5 Tage bis Mitternacht

Absurder Road-Movie mit Oscar-Preisträger Robert De Niro und mit Charles Grodin in den Hauptrollen! Kopfgeldjäger Jack Walsh bleiben nur fünf Tage Zeit, um den untergetauchten Mafia-Buchhalter Jonathan „The Duke“ Markukas von New York nach Los Angeles zu bringen. Und das am besten lebend. „Midnight Run – 5 Tage bis Mitternacht“ findet ihr jetzt bei Freevee.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.