Was läuft heute? | Oskar – Der linke Rebell, Vanquish, Hissène Habré – Die Tragödie des Tschad

Oskar – Der linke Rebell

Er wurde einst als der gefährlichste Mann Europas betitelt: Der Linken-Politiker Oskar Lafontaine galt als Hoffnungsträger der SPD und größtes politisches Talent seiner Generation. Durch seinen Rückzug aus dem Kabinett Schröder und von der Parteispitze der SPD stürzte er die deutsche Sozialdemokratie in eine tiefe Krise. Die Doku „Oskar – Der linke Rebell“ zieht eine Bilanz seiner Karriere. Ihr findet die dreiteilige Doku-Reihe in der ARD-Mediathek.

Vanquish

Victoria (Ruby Rose) hat eigentlich längst mit ihrem alten Leben als Drogenkurierin abgeschlossen und lebt nun ein entspanntes Leben gemeinsam mit ihrer Tochter. Doch dann wird diese entführt und der Entführer, ein pensionierter Polizist (Morgan Freeman) stellt Victoria vor ein Ultimatum: Entweder sie erfüllt fünf Aufträge für ihn oder sie wird ihre Tochter nie mehr lebend wiedersehen. Ihr könnt den Action-Film „Vanquish“ auf Sky streamen.

Hissène Habré – Die Tragödie des Tschad

Bis zu seiner Absetzung 1990 war der diktatorisch regierende Präsident Hissène Habré im Tschad für ca. 40 000 politische Morde und systematische Folterung verantwortlich. 2013 verhaftete man ihn im Senegal, 2016 kam er vor ein Sondertribunal in Dakar und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Doku „Hissène Habré – Die Tragödie des Tschad“ kommen traumatisierte Opfer des Regimes zu Wort. Einige traten sogar mit den Tätern in den Dialog. „Hissène Habré – Die Tragödie des Tschad“ gibt’s auf MUBI.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.