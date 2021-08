Was läuft heute? | Oslo, Hamilton – Undercover in Stockholm, Motherless Brooklyn

Oslo

Ganz inoffiziell, geheim und ziemlich riskant organisiert ein norwegisches Ehepaar Verhandlungen zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsfront. Nur langsam merken beide Seiten, dass man mit Vorurteilen und Streitereien nicht weiterkommt. Den Film „Oslo“, der die wahre Geschichte der Verhandlungen erzählt, könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen.

Hamilton – Undercover in Stockholm

Nach einem Anschlag auf eine hochrangige Ministerin in Schweden soll Carl Hamilton die Sache aufklären. Als CIA-Agent hat er dazu auch die passende Ausbildung. Doch schnell merkt er, dass an diesem Angriff einiges merkwürdig ist, und gerät gleichzeitig zwischen die Fronten verschiedenster Geheimdienste. Die Serie „Hamilton – Undercover in Stockholm“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek finden.

Motherless Brooklyn

Lionel Essrog arbeitet in den 50er-Jahren als Privatdetektiv in New York. Durch sein Tourette-Syndrom fällt ihm vor allem der Umgang mit anderen Menschen nicht leicht, aber sein Mentor Frank Minna sieht darin eher einen Vorteil und ein Talent. Doch dann wird Frank umgebracht und die Aufklärung des Mordes bringt eine Menge Geheimnisse ans Licht. Den Film „Motherless Brooklyn“ von und mit Edward Norton findet ihr ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

