Bild: Otherhood | © 2019 Netflix, Inc.

Was läuft heute? | Otherhood, Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri, Jane, the Virgin

Mütter auf unterschiedlichen Missionen

Zum heutigen Muttertag geht es in „Otherhood“auf Netflix um drei Mütter die ihren Söhnen einen unerwarteten Besuch abstatten. In „Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri“ legt sich Frances McDormand nach dem Mord an ihrer Tochter mit der Polizei an. Und auf Prime Video wird „Jane, the Virgin“ unerwartet schwanger.