Was läuft heute? | Outer Banks, Fauda, Feuer & Flamme

Outer Banks

Eigentlich wollte Johns Vater ein versunkenes Schiff bergen – doch er kommt nicht mehr von der Exkursion zurück. Sein Sohn beschließt, gemeinsam mit seinen Freunden, nach ihm zu suchen. Dabei stößt die Gruppe auf eine alte Schatzkarte – ob etwas dahinter steckt? Die Karte verschlägt sie auf die „Outer Banks“, eine kleine Inselkette, wenige Meilen von der Küste North Carolinas entfernt. Die erste Staffel ist seit heute auf Netflix.

Feuer & Flamme

„Feuer und Flamme“ kommt mit der dritten Staffel zurück. Im Mittelpunkt der Doku steht dieses Mal die Feuerwehr aus Bochum. Ein Kamerateam begleitet die Feuerwehrmänner- und -frauen bei ihrer Arbeit. Und die ist erstaunlich vielfältig: egal ob brennende Häuser, Verkehrsunfälle oder der schiefgegangene Grillabend mit Freunden: die Feuerwehr rückt regelmäßig aus. Wie das dann aussieht, kann man derzeit im WDR sehen.

Fauda

Schon im letzten Jahr war die dritte Staffel von „Fauda“ in Israel zu sehen. Dort wird sie produziert und dort spielt sie auch. Jetzt startet die Staffel in Deutschland auf Netflix. Worum geht’s? Ein israelischer Geheimagent kehrt aus dem Ruhestand zurück und jagt weltweit gesuchte Verbrecher. Die Serie ist deswegen so spannend, weil die Darsteller wissen, wovon sie in ihren Rollen reden: Darsteller Lior Raz war früher selbst bei der Israeli Special Forces Unit.

Was läuft heute?

