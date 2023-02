Was läuft heute? | Outer Banks, Terra X: Der Schwarm – Die Doku, Alaska Daily

Outer Banks — Staffel 3

In der Serie „Outer Banks“ geht es um eine Gruppe von Teenagern, die sich selbst „Pogues“ nennen. Sie sind auf der Suche nach einem verlorenen Schatz, der ihnen viel mehr als nur Reichtum bringen könnte. In Staffel drei verfallen die Pogues auf einer idyllischen Insel dem Hedonismus. Doch schon bald führen äußere Umstände dazu, dass sie sich wieder der Suche nach dem Schatz widmen müssen. Die dritte Staffel „Outer Banks“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Terra X: Der Schwarm — Die Doku

Passend zu „Der Schwarm“ veröffentlicht das ZDF eine Dokureihe, die die Geschehnisse in der Serie aufgreift. Weil es in der Serie zu Walattacken auf Menschen kommt, versucht die Doku die Verhaltensmuster der Meeressäuger zu entschlüsseln. Dabei kommt zwar heraus, dass es durchaus gefährliche Wale gibt. Die größere Gefahr ist allerdings der Mensch für den Wal. Den ersten Teil der Dokureihe „Terra X: Der Schwarm — Die Doku“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen. Folge zwei gibt es dann ab dem 1. März.

Alaska Daily

In der Serie „Alaska Daily“ geht es um eine talentierte Journalistin, die ihren Ruf ruiniert hat. Um ihre Karriere neu zu starten, muss sie von New York nach Alaska ziehen und dort bei einer kleinen Tageszeitung von vorn anfangen. Doch auch hier muss sie sich erst einmal beweisen und den Respekt ihrer Kolleg:innen verdienen. Die Serie „Alaska Daily“ gibt es jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

