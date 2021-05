Was läuft heute? | Oxygen, Schlafschafe, Alles Isy

Oxygen

Ohne jegliche Orientierung wacht eine Frau in einer engen Kältekapsel auf. Sie weiß nicht, wo sie ist, und kann sich auch nicht an ihr bisheriges Leben erinnern. Außerdem wird der Sauerstoff, der ihr zur Verfügung steht, immer knapper. Will sie dieser tödlichen Falle entkommen, muss sie ihre Erinnerung wiedererlangen. Ob das ein gutes Ende nimmt, verrät euch der französische Survival-Thriller „Oxygen“, der ab heute bei Netflix verfügbar ist.

Schlafschafe

Lars ist überfordert: Seine Frau Melanie schraubt die Feuermelder ab, weil sie Angst hat, von ihnen ausspioniert zu werden. Ihren gemeinsamen Sohn Janosch will sie nicht mehr zur Schule schicken, weil er dort eine Maske tragen muss, die sie für gesundheitsgefährdend hält. Ihren Mann, der diese Überzeugungen nicht teilt, bezeichnet sie als Schlafschaf. Wie die junge Familie damit umgeht, dass Melanie plötzlich an Verschwörungsmythen glaubt, seht ihr in der neuen Serie „Schlafschafe“, die ab heute auf ZDFneo und in der ZDF-Mediathek läuft.

Alles Isy

Eigentlich sind Jonas und Isy schon immer beste Freunde. Doch auf einer Party wird die bewusstlose Isy von Jonas und zwei weiteren Freunden vergewaltigt. Zunächst bleibt die Tat folgenlos, da Isy sich an nichts erinnert. Als ihre Mutter ahnt, was passiert ist, und Jonas sich seinen Eltern anvertraut, stehen beide Familien vor existentiellen Entscheidungen. Wie sieht ein guter Umgang mit sexualisierter Gewalt aus? Dieser Frage nähert sich das Drama „Alles Isy“ im Ersten.

Was läuft heute?

