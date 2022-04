Was läuft heute? | Ozark, Devils, Undone

Ozark

In der letzten Staffel der Drama-Serie „Ozark“ heißt es ein letztes Mal: „Geld ist im Wesentlich das Maß für die Entscheidungen, die ein Mann trifft.“ Jetzt treten Vater Marty Byrde (Golden-Globe-Gewinner Jason Bateman) und seine Frau Wendy Byrde (Emmy-Gewinnerin Laura Linney) zum letzten Mal an gegen die Drogenbosse und Kriminellen von Ozark. Es geht um Geld, Macht und das Überleben der eigenen Familie – wortwörtlich! Alle Staffeln von „Ozark“, inklusive der letzten könnt ihr ab jetzt bei Netflix streamen.

Devils

Fast genauso mächtig wie Geld sind persönliche Daten. Sie werden vor allem für Algorithmen verwendet, die uns zum Beispiel bei der Orientierung im Straßenverkehr helfen oder Krankheiten vorhersagen. Grund genug also, diese persönlichen Daten zu schützen. Genau da setzt die zweite Staffel der Thriller-Serie „Devils“ an: Banker Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) will mit chinesischen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenarbeiten, aber irgendetwas stimmt nicht. Massimo weiß nicht mehr, wem er trauen kann. Beide Staffeln der packenden Thriller-Serie „Devils“ mit Patrick Dempsy in einer Hauptrolle könnt ihr ab jetzt mit eurem Sky Ticket streamen.

Undone

Auch in der zweiten Staffel der Drama-Serie „Undone“ dreht sich alles um die menschliche Psyche, Familiengeheimnisse – und Zeitsprünge. Doch anscheinend ist Alma nicht die einzige, die in der Zeit reisen kann, auch ihre jüngere Schwester Becca hat diese Gabe. Gemeinsam tauchen sie ein in verschüttete Familiengeschichten und versuchen, geschlossene Türen zu öffnen. Die zweite Staffel der bildgewaltigen Drama-Serie „Undone“ findet ihr bei Amazon Prime Video.

