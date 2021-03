Was läuft heute? | Pacific Rim: The Black, Drei Schritte zu Dir, Unsere Wälder

Pacific Rim: The Black

Die „Pacific Rim“-Reihe von Guillermo del Toro überzeugte mit eindrucksvollen Effekten und guter Action. Daraus entstand nun eine Serie, die zwar die Handlung der Filme fortstetzt, aber sonst ganz anders daherkommt. „Pacific Rim: The Black“ ist eine Animeserie und erzählt die Geschichte der Geschwister Hayley und Taylor, die ihre Eltern suchen. Doch die Kaiju, außerirdische Monster, haben alles zerstört. Jeder der bleibt, begibt sich in große Gefahr. Zum Glück stoßen die beiden auf einen alten, riesigen Roboter, mit dem ihre Mission vielleicht gelingen kann. Die Serie gibt’s jetzt auf Netflix.

Drei Schritte zu Dir

Abstand halten. Das ist das Motto, nach dem die beiden Jugendlichen Stella und Will leben müssen. Denn beide leiden an Mukoviszidose und schon die geringste Ansteckung könnte für sie lebensgefährlich sein. Beide werden im gleichen Krankenhaus behandelt und verbringen viel Zeit miteinander. Die Versuchung, sich gegenseitig doch zu berühren wächst gleichzeitig mit ihren Gefühlen. Ob sie das Risiko eingehen, könnt ihr in „Drei Schritte zu Dir“ auf Amazon Prime Video herausfinden.

Unsere Wälder – Die Sprache der Bäume

Fast ein Drittel von Deutschland ist mit Wald bedeckt. Und doch wissen wir nur wenig darüber. Denn die Bäume haben eine eigene Kommunikation, reagieren auf ihre Umweld und helfen einander. Das Ökosystem Wald ist viel komplexer, als man bisher geahnt hat. Die Doku „Unsere Wälder“ widmet sich dem Thema und wer Lust hat, beim nächsten Spaziergang etwas mehr über seine Umgebung zu wissen, kann sie heute um 21.40 Uhr auf Arte und in der Arte Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.