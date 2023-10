Bild: Pain Hustlers | © 2023 Netflix, Inc.

Was läuft heute? | Pain Hustlers, Les Misérables, Der Super Mario Bros. Film

Mit Kapitalismus gegen den Schmerz

Bei Netflix machen Chris Evans und Emily Blunt in „Pain Hustlers“ eine Menge Kohle mit Schmerzmitteln. In der ARD-Mediathek gibt es die BBC-Serie „Les Misérables“ nach dem bekannten Romanklassiker. Und bei WOW hüpfen Mario, Luigi, Peach und Co durch die Welt des „Super Mario Bros. Film“.