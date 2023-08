Bild: Painkiller | © 2023 Netflix, Inc.

Was läuft heute? | Painkiller, Ready. Daddy. Go!, Nico

Alles begann mit einer Pille

Bei Netflix geht es in „Painkiller“ um den Beginn der Opioid-Krise in den USA. In der ZDF-Serie „Ready. Daddy. Go!“ versucht Michel allein Vater zu werden, nachdem sein Mann ihn verlassen hat. Und im Film „Nico“ bei MUBI ist eine Frau nach einem Überfall auf der Suche nach sich selbst.