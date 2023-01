Pamela: Eine Liebesgeschichte

Pamela Anderson ist neben Marilyn Monroe eine der bekanntesten Blondinen weltweit. Die Dokumentation „Pamela: Eine Liebesgeschichte“ zeigt die Höhen und Tiefen der Karriere des Sexsymbols. Es geht aber auch um Andersons Leben und den Menschen hinter der Persona. Für den Film hat Produzent Ryan White auch bisher nie gezeigtes Archivmaterial und persönliche Tagebucheinträge verwendet. „Pamela: Eine Liebesgeschichte“ könnt ihr auf Netflix streamen.

Re: Waschen, schneiden, Meere retten

Haare können Meere retten. Das mag merkwürdig klingen, allerdings ist da was dran. Da Haare Öl aufsaugen können, verarbeitet ein französischer Friseur sie zu reinigenden Haarfiltern für Gewässer. Genutzt wurden die Filter bereits 2020 in Mauritius, als ein Frachter auf Grund lief und dabei mehrere Tausend Tonnen Öl verlor. Die Reportage „Re: Waschen, schneiden, Meere retten“ gibt’s in der Arte Mediathek.

Wettlauf um die Macht im Weltraum – Ist Europa in Gefahr?

Während Milliardäre wie Elon Musk in den USA Milliarden in die Zukunft im Weltraum stecken, hat sich Europa von anderen Staaten abhängig gemacht. Dabei hätte es auch anders laufen können: Denn auch ein Deutscher wollte zur gleichen Zeit wie Elon Musk ein weltumspannendes Internet aus dem All errichten, nur wollte ihm niemand zuhören. „Wettlauf um die Macht im Weltraum — Ist Europa in Gefahr?“ findet ihr in der ARD Mediathek.

Was läuft heute?

