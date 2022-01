Was läuft heute? | Para – Wir sind King, Der Pass, Ozark

Para – Wir sind King

Wie kann man schnell eine große Menge Geld verdienen? Auf dem legalen Weg ist das gar nicht so einfach. Deswegen entschließen sich vier Freundinnen aus Berlin-Wedding, mit Drogen „einmal dick Para“ zu machen. Para ist türkisch und heißt Geld oder Gewinn. Und den wollen die Frauen. Aber: so ganz ohne Widerstände läuft das natürlich nicht. Die hochgelobte erste Staffel von „Para – Wir sind King“ läuft jetzt bei Amazon Prime Video.

Der Pass (Staffel 2)

Das Ermittler-Duo Ellie Stocker und Gedeon Winter hat schon in der ersten Staffel von „Der Pass“ die Zuschauenden begeistert. Die Serie überzeugt mit der düsteren Stimmung und technisch herausragend produzierten Bildern. Daran will die zweite Staffel jetzt anknüpfen. Eine Gemeinsamkeit haben beide Staffeln auf jeden Fall: Wieder müssen Stocker und Winter einen Serienkiller schnappen. Die Jagd nach dem Mörder läuft ab heute bei Sky Ticket.

Ozark (Staffel 4)

500 Millionen Dollar soll Familienvater Martin Byrde für ein Drogenkartell waschen. Seine Hoffnung: die Gunst der Bosse zurückzugewinnen, nachdem er einen Job in den Sand gesetzt hat. So begann Ozark 2017 – seitdem ist in drei Staffeln viel passiert. Und Kartellchef Navarro hat mittlerweile ganz andere Pläne: Er will aussteigen und entspannt in den USA leben können. Dafür setzt er auf die Hilfe der Byrdes. Unterstützen sie ihn, entlässt er die Familie aus der Schuld. Die letzte und finale Staffel von „Ozark“ startet mit Teil 1 jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

