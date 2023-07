Was läuft heute? | Paradise, Ghosts of Beirut, Drag me to Dinner

Paradise

Mit dem neuen deutschen Near-Future-Film „Paradise“ möchte Netflix Fans von Serien wie „Black Mirror“ oder Filmen wie „In Time“ abholen. Der Film spielt in einer dystopischen Zukunft, in der es möglich ist, Menschen zur verjüngen oder ihnen Lebenszeit zu stehlen. Die Geschichte folgt Max und Elena. Als Elena ihre Versicherungsschulden nicht mehr bezahlen kann, werden ihr fast 40 Jahre ihres Lebens genommen und sie verwandelt sich in eine alte Frau. Max macht sich daraufhin auf die Suche nach den Verantwortlichen und kommt dabei einer groß angelegten Verschwörung auf die Schliche. Mit Kostja Ullmann, Marlene Tanczik, Corinna Kirchhoff und Iris Berben in den Hauptrollen. Den Film „Paradise“ gibt es ab heute bei Netflix.

„Ghosts of Beirut“ erzählt die Gesichte des libanesischen Hisbollah-Spions und Terroristen Imad Mughniyeh. Kaum ein Mann stand so lange auf den Fahndungslisten der CIA und des Mossad. Er gilt als einer der Männer, die für den Ausbruch des Libanonkrieg im Jahr 2006 mitverantwortlich sind. Die vierteilige Miniserie erzählt seine Geschichte und rekonstruiert die fast zwei Jahrzehnte lange Suche nach Imad Mughniyeh. Die Macher lassen auch einige Experten zu Wort kommen, die damit die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentation verschwimmen lassen. Alle Folgen von „Ghosts of Beirut“ sind auf Paramount+ verfügbar.

In „Drag me to Dinner“ treten Drag Queens im Wettkampf um die beste Dinner-Party gegeneinander an. Neben einem leckeren Essen, müssen die Damen auch für die richtge Dekoration und ein Unterhaltungsprogramm sorgen. In der Jury sitzen Neil Patrick Harris, Drag-Superstar Bianca Del Rio und Schauspielerin Haneefah Wood. Moderiert wird die Sendung von Drag King und Comedian Murray Hill. Die extravagante Mischung aus Promi-Dinner und Dragshow findet ihr ab heute bei Disney+.

