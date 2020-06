Was läuft heute? | Parasite, Rick and Morty, Geheimnisse der Russenmafia

Parasite

Bei den Oscars 2020 ist er als „Bester Film“ ausgezeichnet worden: „Parasite“ vom südkoreanischen Regisseur Bong Joon ho, der wiederum als bester Regisseur ausgezeichnet worden ist. Der Film ist gleichzeitig Drama und Comedy und erzählt die Geschichte von Familie Kim, die in armen Verhältnissen lebt. Amazon Prime Video hat den Oscar-prämierten Film ab heute im Angebot.

Rick and Morty (Staffel 4)

Zwei Jahre Pause liegen zwischen der dritten und vierten Staffel von „Rick and Morty“. Jetzt gibt es endlich neue Abenteuer von Teenager Morty und seinem genialen Großvater Rick. Die ersten fünf Folgen der vierten Staffel sind ab heute bei Netflix verfügbar. Die restlichen fünf Folgen sollen in Kürze kommen.

Die Geheimnisse der Russenmafia

Die Russenmafia hat Deutschland als lukratives Ziel im Blick. Laut dem Bundeskriminalamt soll es in Deutschland aktuell zehntausende Verbrecher geben, die für die Russenmafia arbeiten. Auf unterster Ebene als “Soldaten” oder höher als Brigadeleiter oder Bosse. Einblicke in die Geschäfte gibt die Doku “Die Geheimnisse der Russenmafia” – heute um 21 Uhr bei ZDFinfo und vorher schon in der Mediathek.

Was läuft heute

