Was läuft heute? | Parlament, Mr. Midnight, Belfast

Parlament

Im letzten Jahr musste sich Assistent Samy ganz ohne Ahnung und Anleitung im EU-Parlament zurechtfinden. Jetzt, nach der Sommerpause, geht’s für ihn und seine Kollegen und Kolleginnen weiter. Doch erstmal muss ein neuer Chef her, dem Samy assistieren kann. Aber das ist noch eine der leichteren Aufgaben, vor denen er in der zweiten Staffel von „Parlament“ steht. Ihr findet die neuen Folgen ab heute in der ARD-Mediathek.

Mr. Midnight – Vorsicht vor den Monstern

Verbrechen lösen und von ihren Fällen im Internet schreiben: Das ist das Ziel, dass eine Gruppe von Jugendlichen sich gesetzt hat. Aber ihre Fälle sind alles andere als normal, denn immer wieder kommen Geister und übernatürliche Wesen vor. Doch das macht das Gnaze natürlich um einiges spannender – und gruseliger. Die Serie „Mr. Midnight – Vorsicht vor den Monstern“ könnt ihr ab heute auf Netflix anschauen.

Belfast

In der nordirischen Hauptstadt wächste der 9-jährige Buddy in einem typischen Arbeiterviertel auf. Doch mitten in seine Kindheit hinein platzen die Unruhen zwischen den Protestanten und der katholischen Bevölkerung. Buddys Vater will seine Familie in Sicherheit bringen, aber Buddy will die Stadt und seine Freunde nicht verlassen. In „Belfast“ dürft ihr euch unter anderem über Judi Dench und Jamie Dornan freuen. Den Film gibt’s jetzt auf Wow.

Was läuft heute?

