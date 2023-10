Bild: Xavier Lacaille und Martina Eitner-Acheampong in Staffel 3 von Parlament | WDR/Cinétévé/Studio Hamburg Serienwerft

Was läuft heute? | Parlament, The Gilded Age, Red Rocket

Alles nur Politik

In der ARD-Mediathek geht die Comedy-Serie „Parlament“ in die dritte Staffel. Bei Wow nimmt euch Staffel 2 der Serie „The Gilded Age“ mit in ein goldenes Zeitalter in New York City. Auf Prime Video könnt ihr den Film „Red Rocket“ streamen, in dem ein Ex-Pornodarsteller in seine kleine Heimatstadt zurückkehrt.