Was läuft heute? | Passion Simple, Mayans M.C., Akte UFO

Passion Simple

Die Begegnung von Hélène und Alexandre könnte der Beginn einer schönen Lovestory mitten in Paris werden. Aber Alexandre ist verheiratet und als russischer Diplomat nur ab und zu in der Stadt. Doch Hélène will ihn nicht aufgeben und macht sich dabei immer abhängiger von dem Mann. Ob das gut gehen kann, seht ihr ab heute in „Passion Simple“ auf Prime Video.

Mayans M.C.

Die Mayans sind eine eingeschworene Motorradgang, die aber immer wieder Probleme hat. Mal mit dem Gesetz, mal mit einer anderen Gang. Und dabei werden auch kleine Konflikte schnell zu großen Bandenkriegen. Die Serie „Mayans M.C.“ ist ein Spin-Off der Erfolgsserie „Sons of Anarchy“. Ab heute gibt’s die vierte Staffel über das Leben in der Motorradgang bei Wow.

Akte UFO

Seltsame Lichter, fliegende Objekte und Kornkreise: Es gibt so einige Berichte von Außerirdischen. Die einen wollen sie beobachtet haben und andere berichten sogar von Kontakt mit den Wesen. In der Doku-Reihe „Akte UFO“ erzählen Betroffene von ihren Erlebnissen. Ab heute um 18.45 Uhr laufen die sechs Folgen bei ZDFinfo oder ihr schaut euch die Reihe in der ZDF-Mediathek an.

Was läuft heute?

