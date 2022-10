Was läuft heute? | Peacemaker, Wer bezahlt die Zukunft?, Dead End: Paranormal Park

Peacemaker

Mit „Guardians of the Galaxy“ oder „The Suicide Squad“ hat Regisseur und Drehbuchautor James Gunn bewiesen, dass er weiß, wie Superhelden-Filme aussehen müssen. Jetzt will er in „Peacemaker“ zeigen, dass er auch im Bereich Serien abliefern kann. Zusammen mit Wrestler und Schauspieler John Cena gibt es hier eine Superhelden-Serie der etwas anderen Art. „Peacemaker“ gibt es auf RTL+.

Wer bezahlt die Zukunft?

In Zeiten von Inflation und steigenden Preisen wird es immer schwieriger, genau zu sagen, wie unsere finanzielle Zukunft aussehen wird. In der dreiteiligen Dokumentation „Wer bezahlt die Zukunft?“ wird versucht, genau auf diese Frage eine Antwort zu finden. Neben Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft kommen auch Wissenschaftler und Psychologinnen zu Wort, um das Problem von allen Seiten zu beleuchten. „Wer bezahlt die Zukunft?“ gibt es in der ARD-Mediathek.

Dead End: Paranormal Park

Zwei Teenager, ein von einem Dämon besessener Mops und ein Freizeitpark voller paranormaler Aktivitäten: Die Zeichentrick-Serie „Dead End: Paranormal Park“ geht in die zweite Runde und hat neben Grusel und Spuk auch wieder viel Humor und Herz. Schon in Staffel 1 konnte der Mix aus Serien wie „Adventure Time“ oder „Steven Universe“ überzeugen und scheute sich nicht davor, auch Themen wie Queerness und Inklusion in den Vordergrund zu rücken. „Dead End: Paranormal Park“ gibt es bei Netflix.

Was läuft heute?

