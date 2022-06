Was läuft heute? | Peaky Blinders, How to Dad, Plan A – Was würdest du tun?

Peaky Blinders – Staffel 6

Die Serie „Peaky Blinders“ endet mit der sechsten Staffel. Angefangen hat die Serie im Jahr 1919, jetzt ist sie inzwischen in den 30er Jahren angekommen. Nach der sechsten Staffel soll die Geschichte um die Gang der „Peaky Blinders“ allerdings noch mit einem Film zu Ende erzählt werden. Ihr könnt die sechste Staffel „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ jetzt auf Netflix sehen.

How to Dad

In der Serie „How to Dad“ geht es um vier Väter, die ihre Kinder regelmäßig zum Ballettunterricht bringen. Nachdem die Ballettlehrerin, die von Nikeata Thompson gespielt wird, einen Vater-Kind-Tanz ankündigt, packt die Väter der Ehrgeiz. Jeder von ihnen will der Beste sein. Ihr könnt „How to Dad“ jetzt exklusiv in der ARD-Mediathek streamen.

Plan A – Was würdest du tun?

Der Film „Plan A – Was würdest du tun?“ spielt im Jahr 1945. Nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei ist und die Gefangenen aus den deutschen Konzentrationslagern befreit wurden, will sich eine Gruppe überlebender jüdischer Menschen an den Deutschen rächen. Dazu schmieden sie einen Plan, der nicht nur die Federführenden des Holocausts, sondern auch Zivilisten töten soll. Ihr könnt „Plan A – Was würdest du tun?“ jetzt bei Sky Ticket gucken.

Was läuft heute?

