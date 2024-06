Perfect Match

Im Biopic „Perfect Match“ schlüpfen Lena Klenke und Toby Sebastian in die Rollen von Steffi Graf und Andre Agassi. Der Film erzählt die Geschichte ihrer Karrieren und ihrer Beziehung. Zusätzlich zur 90er-Nostalgie bietet der Film auch einen Einblick in die Welt des Tennissports von damals. Neben Lena Klenke ist auch Michael Kessler als Steffis Vater und Trainer Peter Graf zu sehen. Den Film „Perfect Match“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Der Maulwurf — Staffel 2

Auch in den neuen Folgen müssen die Kandidatinnen und Kandidaten in einer Mischung aus Game- und Reality-Show den gemeinsamen Geldtopf zum Wachsen bringen. Der einzige Haken an der Sache ist, einer von ihnen ist der Maulwurf und sabotiert die Gruppe heimlich. Jede Woche wird eine Kandidatin oder ein Kandidat rausgewählt, in der Hoffnung den Maulwurf zu eliminieren. Die zweite Staffel von „Der Maulwurf“ ist bei Netflix verfügbar.

Das Tier im Dschungel

May beschließt, mit ihren Freunden gemeinsam in Paris einen Nachtclub zu besuchen. Dort lernt sie den faszinierenden John kennen. John wartet in dem Club auf ein besonderes Ereignis. May kommt ab sofort jeden Samstag in den Club und lernt John in im Strudel der Party dabei immer besser kennen. Der Film ist eine Adaption der gleichnamigen Kurzgeschichte von Henry James. Den Arthouse-Film „Das Tier im Dschungel“ gibt es bei MUBI.

