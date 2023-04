Bild: Citadel | Prime Video

Was läuft heute? | Peter Pan & Wendy, Citadel, The Woman King

Zurück in die Vergangenheit

Peter Pan nimmt Wendy und ihre Brüder mit auf die abenteuerliche Insel Nimmerland, wo auch schon Jude Law als der fiese Captain Hook auf sie wartet. In „Citadel“ müssen sich zwei Top-Agenten unbedingt wieder an ihre Vergangenheit erinnern und Viola Davis führt in „The Woman King“ eine Truppe Kriegerinnen in den Kampf.