Was läuft heute? | Photographer, Northern Lights, Trans — Drei Generationen, eine Reise

Photographer

In der neuen Doku-Serie „Photographer“ von National Geographic werden sieben Fotografen und Fotografinnen begleitet, die mit ihrer Arbeit die Welt verändern wollen. In der sechsteiligen Serie geht es in die Tiefsee oder ganz nah an Supertornados ran. Aber auch Themen wie Kultur, Krieg und die eigene Identität spielen eine große Rolle. Elizabeth Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin führten Regie. Ihr könnt „Photographers“ ab heute auf Disney+ schauen.

Northern Lights

Lloyd und Áine müssen beide den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten. Zufällig treffen sie sich in Dublin und freunden sich langsam an. Dabei öffnen sie sich auch in ihrer Trauer. Die Melodrama-Serie „Northern Lights“ ist eine irisch-belgisch-deutsche Co-Produktion. Die sechs Folgen könnt ihr ab heute in der ZDF-Mediathek streamen.

Trans — Drei Generationen, eine Reise

Das Format 37° (ZDF) begleiteten die trans Personen Luca (16), Sophie (32) und Nora (69) mehr als zwei Jahre lang. Alle drei haben über unterschiedliche Wege zu ihrer wahren Identität gefunden. In dem Film geht es nicht nur um deren Reise, sondern auch um ihre Hindernisse im Alltag. Die Doku „Trans — Drei Generationen, eine Reise“ findet ihr in der ZDF Mediathek.

Was läuft heute?

