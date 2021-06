Was läuft heute? | Physical, Fatherhood, Élite

Physical

Was heutzutage das Stand-Up-Paddling ist, war in den 80er-Jahren Aerobic. Nicht nur in den USA löste die Sportart einen großen Hype und einen etwas fragwürdigen Modetrend aus. In „Physical“ sucht Sheila Rubin bei einem Aerobic-Training etwas Ablenkung von ihrem Leben und schnell wird aus der Hausfrau eine erfolgreiche Trainerin. Wie sehr die neue Sportart ihr Leben umkrempelt, seht ihr ab heute in der Comedy-Serie „Physical“ auf Apple TV+.

Fatherhood

Matt und Liz könnten nicht glücklicher sein, denn sie ziehen bald zusammen und erwarten ihr erstes Baby. Doch dann stirbt Liz bei der Geburt und Matt ist plötzlich alleinerziehender Vater mit einer Menge Verantwortung. In „Fatherhood“ zeigt Hauptdarsteller Kevin Hart auch mal seine emotionale und etwas ernsthaftere Seite. Doch keine Sorge, zum Lachen und Schmunzeln gibt es in „Fatherhood“ auf Netflix auch noch genug.

Élite – Staffel 4

Nach über einem Jahr ist es endlich soweit: Netflix hat die vierte Staffel der Erfolgsserie „Élite“ veröffentlicht. Auch diesmal dreht sich alles um die bekannten Schülerinnen und Schüler einer spanischen Eliteschule, aber es kommen auch so einige neue Gesichter dazu. Und die sorgen für ganz neues Drama, frische Beziehungen und Freundschaften.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.