Was läuft heute? | Pieces of a Woman, Scrubs, The Gentlemen

Pieces of a Woman

Was bleibt noch übrig von zwei Menschen, die einen unbeschreiblichen Verlust erleiden? Dieser Frage geht der Film „Pieces of a Woman“ nach. Martha und Sean erwarten ein Kind – ein Mädchen. Sie richten das Kinderzimmer ein und treffen alle Entscheidungen, die zukünftige Eltern treffen. Doch das Baby stirbt bei der Geburt. In den Hauptrollen seht ihr Shia LaBoeuf und Vanessa Kirby ab heute auf Netflix.

Scrubs

Auch sie haben stetig mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Als angehende Ärztinnen und Ärzte behandeln sie täglich Menschen, die um ihr Leben bangen. Dabei das Privatleben und das eigene Wohlbefinden nicht aus den Augen zu verlieren, gelingt ihnen nur mit der richtigen Portion Humor im Alltag. Wer den Serienstart 2001 und die darauffolgenden neun Staffeln „Scrubs“ bisher verpasst hat, bekommt jetzt die Gelegenheit, sie zu streamen, auf Amazon Prime Video.

The Gentlemen

Mickey Pearson ist der Inhaber eines Marihuana-Imperiums und möchte sich zur Ruhe setzen. Allerdings nur zu einem fairen Preis. Wäre da nicht Fletscher, dieser neugierige Journalist. Oder diese Gruppe Box-Lehrlinge, die seine Hanfplantage überfällt. Wie soll man sich so zurückziehen können? „The Gentlemen“ ist ein fantastisches Zusammenspiel starker Charaktere gespielt von starken Schauspielern wie Hugh Grant, Matthew McConaughey, Charlie Hunnam und Colin Farrell. Der Film ist jetzt auf Amazon Prime Video verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.