Was läuft heute? | PIG, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu, Resozialisierung im und nach dem Knast

PIG

Rob lebt ganz abgeschieden im Wald und zieht die Anwesenheit seines Trüffelschweins jeder anderen sozialen Interaktion vor. Doch dann wird sein Schwein plötzlich entführt und Rob setzt jetzt alles daran, es wiederzufinden. Dabei holt ihn aber auch seine eigene Vergangenheit ein. Den Film „PIG“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu

Der Versicherungsvertreter Tim muss sich eigentlich um den Nachlass von seinem verstorbenen Vater kümmern. Doch dann taucht ein etwas verstörtes Pikachu auf und behauptet, dass an dem Verschwinden von Tims Vater irgendwas nicht stimmt. Die beiden machen sich zusammen auf die Suche nach Antworten. „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Y-Kollektiv: Resozialisierung im und nach dem Knast

Eigentlich ist das oberste Ziel des Strafvollzugs ja die Resozialisierung. Wie das in der Realität umgesetzt wird, schaut sich Reporter Tim Schrankel an. Dafür trifft er sich auch mit Inhaftierten in ihren jeweiligen JVAs. Die Doku „Y-Kollektiv: Resozialisierung im und nach dem Knast“ könnt ihr jetzt exklusiv in der ARD-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.