Was läuft heute? | Pitch Perfect 3, Kaltes Land, Comedy Clash

Pitch Perfect 3

Beca Mitchell (gespielt von Anna Kendrick) ist fertig mit dem College. Und jetzt? Ihre A-Cappella-Gruppe mit Namen Barden Bellas hat sich aufgelöst. Doch da kommt eine Anfrage, die die Bellas nicht ablehnen können. Was sie auf ihrer Reise in Europa erleben, könnt ihr in „Pitch Perfect 3“ ab sofort bei Netflix sehen.

Kaltes Land

Lois E. Jenson war die erste Frau in den USA, die gerichtlich gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorgegangen ist. Und auch die erste Frau, die gemeinsam mit ihren Mitklägerinnen einen solchen Prozess gewonnen hat. Das Drama „Kaltes Land“ nimmt diese mutige Geschichte mit Charlize Theron in der Hauptrolle auf. „Kaltes Land“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Comedy Clash (Staffel 2)

In der ersten Staffel „Comedy Clash“ konnte sich letztes Jahr Mariano Vivenzio alias EMMVEE gegen die anderen Teilnehmenden durchsetzen. Und auch dieses Jahr geht es wieder um den Einzug ins große Finale und den Jahressieg — wer gewinnt, entscheidet jeweils das Studio-Publikum per Applaus. Folge 1 der zweiten Staffel von „Comedy Clash“ findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek als Stream.

Was läuft heute?

