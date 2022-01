Was läuft heute? | Plötzlich Papa, Red Sparrow – Der Lockvogel, Getting Curious with Jonathan Van Ness

Plötzlich Papa

Als Ex-Flamme Kristin bei Samuel auftaucht, könnte er nicht überraschter sein. Denn Kristin bringt ihm ein Baby – sein eigenes Kind – und verschwindet dann einfach. Der freiheitsliebende Single muss sich jetzt in seinem neuen Leben als alleinerziehender Vater zurechtfinden, was ihm nach anfänglichen Schwierigkeiten auch gelingt. Als Kristin und Samuel sich acht Jahre später wiedersehen, hat sich Samuels Leben komplett verändert: Er hat mittlerweile eine enge Beziehung zu seiner Tochter aufgebaut und lebt ein gefestigtes Leben als Stuntman in London. Doch dann gibt es erneute Schwierigkeiten. Die Dramakomödie „Plötzlich Papa“ mit Omar Sy könnt ihr jetzt auf Prime Video sehen.

Red Sparrow – Der Lockvogel

Nach dem Aus ihrer Ballettkarriere steht Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) vor großen Schwierigkeiten. Um ihr zu helfen, bietet ihr Onkel, der beim russischen Geheimdienst arbeitet, ihr einen Ausweg an. Sie soll in der Einheit der „Red Sparrows“ dazu ausgebildet werden, durch Verführung und Manipulation an Informationen zu gelangen. Doch schon ihr erster Auftrag stellt sie vor eine gewaltige Probe. Um einen Maulwurf im russischen Geheimdienst ausfindig zu machen, soll sie einen CIA-Agenten verführen und durch ihn an die notwendigen Infos kommen. Den Spionagethriller gibt’s jetzt auf Disney+.

Getting Curious with Jonathan Van Ness

Jonathan Van Ness ist neugierig – auf alles Mögliche. Deshalb hat der „Queer Eye“-Star schon seit 2015 einen Podcast, in dem sich Van Ness gemeinsam mit Expertinnen und Experten mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigt. Mit dem gleichen Konzept startet jetzt Van Ness‘ Netflix-Show. Dabei interessieren den quirligen Host in den sechs Folgen die verschiedensten Dinge, zum Beispiel Wolkenkratzer, Geschlechtsidentität oder auch Käfer. Die Show „Getting Curious with Jonathan Van Ness“ könnt ihr auf Netflix streamen.

