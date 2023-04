Was läuft heute? | Poker Face, The Astronaut’s Wife – Das Böse hat ein neues Gesicht, Re: Wettlauf zum Mond

Poker Face

Natasha Lyonne spielt meistens sehr coole Frauen, zuletzt in erfolgreichen Serien wie „Orange is the New Black“ oder „Matrjoschka“. In „Poker Face“ kommt allerdings noch eine extra coole Fähigkeit hinzu, denn Charlie Cale (gespielt von Natasha Lyonne) ist eine Art wandelnder Lügendetektor. Und weil ihr absolut niemand einen Bären aufbinden kann, eignet sie sich natürlich perfekt für das Lösen von Kriminalfällen. Wie das genau aussieht, könnt ihr in Staffel eins der Serie „Poker Face“ sehen. Ihr findet die Serie ab heute bei WOW.

The Astronaut’s Wife — Das Böse hat ein neues Gesicht

Astronauten und Astronautinnen sind bei Weltraummissionen permanent mit dem Kontrollzentrum verbunden. Im Thriller „The Astronaut’s Wife“ aus dem Jahr 1999 geht diese Verbindung für Astronaut Spencer Armacost (Johnny Depp) für genau zwei Minuten verloren – genug Zeit für bösartige Aliens, um Besitz von Spencer zu ergreifen. Zurück auf der Erde verhält er sich merkwürdig und seine Frau Jill (Charlize Theron) wird ihm gegenüber immer misstrauischer. Das Misstrauen wird noch größer, als Jill und Spencer Zwillinge erwarten. Ihr könnt den Sci-Fi-Thriller „The Astronaut’s Wife — Das Böse hat ein neues Gesicht“ ab heute bei Amazon Prime Video streamen.

Re: Wettlauf zum Mond



Abseits von Filmen wurden zum Glück noch keine feindseligen Aliens im Weltall entdeckt. Die internationalen Weltraumagenturen können sich also getrost auf wichtigere Dinge konzentrieren. Zum Beispiel auf neue bemannte Mondmissionen. Bis 2030 wird es bei Flügen zum Mond voraussichtlich drei Plätze für europäische Astronauten und Astronautinnen geben. Eine Doku begleitet mehrere Astronauten der europäischen Weltraumorganisation ESA, die alle der erste Mensch aus Europa auf dem Mond sein wollen. Ihr könnt die Doku „Re: Wettlauf zum Mond“ ab sofort in der arte-Mediathek streamen.

