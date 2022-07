Was läuft heute? | Poker um eine neue Weltordnung, Utopia – Irre Visionen in Silicon Valley, Eine Frau mit berauschenden Talenten

Poker um eine neue Weltordnung – Die Neue Seidenstraße

Die arte-Doku „Poker um eine neue Weltordnung – Die Neue Seidenstraße“ schaut auf die geopolitische Bedeutung der Neuen Seidenstraße von China nach Europa. Es geht um Wirtschaft, Politik und Macht in einer Welt, in der auch der Krieg in der Ukraine die Verhältnisse zwischen Europa, Russland, China und den USA dramatisch verändert. Beobachterinnen und Beobachter befürchten vor diesem Hintergrund neue kriegerische Auseinandersetzungen. Streamen könnt ihr die Doku ab jetzt in der arte-Mediathek.

Utopia – Irre Visionen in Silicon Valley

In der ZDF-Doku schaut Claus Kleber mit seiner Kollegin Angela Andersen kritisch auf technologische Entwicklungen im Silicon Valley. Sie treffen zum Beispiel den Ingenieur Han Zhang. Der Kanadier hat für Elon Musk an einer Technologie mitgearbeitet, die es vielleicht irgendwann ermöglicht, menschliche Gehirne mit Datenbanken oder untereinander zu vernetzen. Streamen könnt ihr die Doku jetzt in der ZDF-Mediathek.

Eine Frau mit berauschenden Talenten

In der französisch-belgischen Komödie spielt Isabelle Huppert eine Dolmetscherin beim Drogendezernat mit Geldsorgen. Als sie von einer neuen Drogenlieferung erfährt, macht sie sich kurzerhand selbst auf die Suche nach dem Stoff. Mit Selbstbewusstsein und Wortwitz steigt sie als „Madame Hasch“ auf zur meist gesuchten Drogendealerin von Paris. Mit der Polizei dicht auf den Fersen führt sie ein Katz-und-Maus-Spiel. Die scharfsinnige Verwechslungs-Komödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

