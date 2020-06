Was läuft heute? | Porträt einer jungen Frau in Flammen, Fahrenheit 11/9, Borgen

Porträt einer jungen Frau in Flammen

Bevor es Fotografie gab, wurden aufwändige Porträts von Personen angefertigt. So ein Porträt soll auch von Héloïse gemalt werden, damit es ihrem Verlobten geschickt werden kann. Allerdings will die junge Frau sich nicht zeichnen lassen, bis es die Malerin Marianne versucht. „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ ist ab heute bei Amazon Prime Video verfügbar.

Fahrenheit 11/9

„Wie zur Hölle konnte es so weit kommen?“, fragt Filmemacher Michael Moore in „Fahrenheit 11/9“ und meint damit die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. In seiner über zweistündigen Doku geht Moore dieser Frage nach und spricht dabei mit vielen Amerikanerinnen und Amerikanern, die mit der Politik ihres Landes nicht zufrieden sind. Streng genommen ist es schon morgen, wenn die Doku im Fernsehen läuft. Das ZDF zeigt „Fahrenheit 11/9“ um 0:35 Uhr.

Borgen

„Borgen“ erzählt die Story von Dänemarks erster Präsidentin Birgitte Nyborg und ist eine der erfolgreichsten dänischen Politserien. Drei Staffeln gibt es bereits, die letzte wurde 2013 veröffentlicht. Netflix hat nun eine vierte Staffel in Auftrag gegeben. Da soll Nyborg dann Außenministerin sein. Die neuen Folgen sind für 2022 angekündigt, die ersten drei Staffeln zeigt Netflix aber schon jetzt.

Was läuft heute

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.