Was läuft heute? | Pretty Little Liars: Original Sin, Ticket ins Paradies, Hass gegen Queer

Pretty Little Liars: Original Sin

Eine ungleiche Gruppe von Highschool-Schülerinnen wird in diesem Spin Off von „Pretty Little Liars“ von einem maskierten Täter drangsaliert. Diesmal sollen die Teenagerinnen nicht nur für ihre eigenen Sünden bestraft werden, sondern auch für die Verbrechen ihrer Eltern, die offenbar vor 22 Jahren Schuld am Tod einer Mitschülerin waren. Dieser Ableger ist düsterer als das Original. Die erste Staffel „Pretty Little Liars: Original Sin“ gibt es ab heute wöchentlich in Doppelfolgen bei RTL+.

Ticket ins Paradies

Für die Hochzeit ihrer Tochter reisen David und Georgia, aus guten Gründen längst getrennt, zusammen nach Bali. Sie versprechen, keine Streitereien anzufangen. Und das könnte klappen, denn die beiden sind sich in einer Sache einig: Die Hochzeit ihrer Tochter muss verhindert werden. Julia Roberts und George Clooney spielen das Ex-Ehepaar, das glaubt zu wissen, was für ihre Tochter das Beste ist. Die Komödie „Ticket ins Paradies“ könnt ihr jetzt bei Wow streamen.

Hass gegen Queer

Die Verbrechen gegen Menschen aus der queeren Community nehmen in Westeuropa zu. Betroffene berichten in der Dokumentation „Hass gegen Queer“ von Mobbing, Hass und Hetze im Internet und schweren körperlichen Angriffen. Die Schilderungen der Taten sind unfassbar und doch so wichtig, denn die Betroffenen wollen nicht schweigen. Unter anderem zeigt die Doku, wie die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer mit den transfeindlichen Anfeindungen ihr gegenüber umgeht. „Hass gegen Queer“ findet ihr jetzt in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.