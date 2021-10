Bild: Pretty Smart | © Tyler Golden / Netflix

Was läuft heute? | Pretty Smart, Muppets Haunted Mansion, Acapulco

Aller Anfang ist schwer

Chelsea muss sich in „Pretty Smart“ in die quirlige WG ihrer einfältigen Schwester einfinden, die Muppets verbringen in „Muppets Haunted Mansion“ die Halloweennacht in einem Spukhaus und Máximo arbeitet als Poolboy im angesagtesten Resort von „Acapulco“.