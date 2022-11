Was läuft heute? | Pride, Blockbuster, Making of She-Hulk

Pride

Großbritannien, 1984: Die Bergleute streiken und eine Gruppe junger Homosexueller will ihnen helfen. Sie gründen die Verbindung „Lesben und Schwule für die Bergarbeiter“. Doch die wollen die Hilfe der Gruppe wegen homophober Vorurteile nicht annehmen. Aber ein kleines Dorf in Wales geht auf die Gruppe zu und setzt sich für sie ein. „Pride“ ist ein bewegender und humorvoller Film, der in Cannes mit der Queer Palm ausgezeichnet wurde. Er läuft heute um 20:15 Uhr auf Arte und ist eine Woche in der Arte-Mediathek verfügbar.

Blockbuster

Die letzte Filiale der „Blockbuster“-Videothek steht vor dem Aus. Doch der Filialleiter und seine Belegschaft wollen nicht aufgeben und versuchen alles, ihren kleinen Laden trotz wenig Kundschaft am Leben zu halten. Melissa Fumero (bekannt aus „Brooklyn Nine-Nine“) spielt in dieser neuen Sitcom neben Comedian Randall Park eine der Hauptrollen. „Blockbuster“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Gemeinsam Unbesiegbar: Making-of She-Hulk

Marvel lässt wieder hinter die Kulissen blicken. Im Making-of zu „She-Hulk“ sehen wir, wie aus der 1,63 Meter großen Tatiana Maslany ein über zwei Meter großer Hulk wird. Außerdem erklären Produzent Kevin Feige und weitere Beteiligte, was „She-Hulk“ anders macht als andere Marvel-Serien. Das Making-of ist Teil der Reihe „Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar“ und ist jetzt bei Disney+ verfügbar.

Was läuft heute?

