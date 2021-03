Was läuft heute? | Der Prinz aus Zamunda 2, Sentinelle, Four Falls of Buffalo

Der Prinz aus Zamunda 2

Auch wenn aus dem Prinzen inzwischen ein König geworden ist: Eddie Murphy bleibt in der langersehnten Fortsetzung von „Der Prinz aus Zamunda“ sich und seinem schrägen Humor treu. Aber er steht vor einem Problem: Es darf nur männliche Thronfolger geben. Zum Glück hat er noch einen Sohn in New York. Somit geht es für den König und seinen treuen Diener Semmi um die halbe Welt, um den Sohn an den Königshof zu holen. Doch davon sind seine eigenen Töchter nicht sehr begeistert.“Der Prinz aus Zamunda 2″ startet heute auf Amazon Prime Video.

Sentinelle

Als Klara versetzt wird, um in Nizza an der Operation „Sentinelle“ teilzunehmen, ist sie von ihrem neuen Job nur wenig begeistert. Schließlich ist sie eine hochqualifizierte Soldatin und Dolmetscherin, die jahrelang in Syrien stationiert war. Doch der Ortswechsel bringt sie auch ihrer Familie näher und sorgt für mehr Ruhe. Aber nur für kurze Zeit. Nach einer Partynacht landet ihre Schwester im Krankenhaus – verprügelt und vergewaltigt. Klara macht sich sofort auf die Suche nach dem Täter. Der Actionfilm „Sentinelle“ läuft auf Netflix.

Four Falls of Buffalo

Der Super Bowl ist das Sportereignis des Jahres in den USA. Es geht um die Chancen der Teams, ihre herausragendsten Spieler und auch ein bisschen um die Halbzeitshow. Regelmäßig werden bei dem Ereignis neue Rekorde aufgestellt. Doch ein Rekord sticht definitiv heraus, wenn auch nicht unbedingt positiv: ein Team, das vier mal in Folge das Finale verloren hat. Die Doku „Four Falls of Buffalo“ schaut sich die Niederlagen-Serie der Buffalo Bills genauer an und ist jetzt auf Disney+ verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.