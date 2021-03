Was läuft heute? | Prisoners, Lady Vegas, Zack Snyder’s Justice League

Prisoners

Ein verregneter Tag in einer kleinen amerikanischen Vorstadt. Eigentlich ist alles in Ordnung, bis Mr. Dovers (Hugh Jackman) Tochter verschwindet. Eine dramatische Suchaktion beginnt, doch auch Detective Loki (Jake Gyllenhaal) stößt dabei an seine Grenzen. Beide Männer sind mit den Nerven am Ende. Das kann nicht gut gehen. „Prisoners“ ist ein Psychotriller wie er im Buche steht. Amazon Prime Video hat ihn jetzt im Programm.

Lady Vegas

Beth hat die Schnauze voll von ihrem Job als Stripperin in einem Club in Las Vegas. Aber sie hat offensichtlich ein goldenes Händchen. Schnell landet sie im Team des Sportwetten-Profis Dink (Bruce Willis). Doch mit dem Glück ist es so eine Sache. Erst recht in Las Vegas. Deswegen zieht es sie nach New York. Spannend und lustig geht’s zu in „Lady Vegas“. Ihr könnt den Film heute Abend um 21:50 Uhr auf 3sat schauen!

Zack Snyder’s Justice League

Batman, Aqua Man, The Flash, Wonder Woman, Cyborg und Superman. Sie alle gehören zur Justice League und machen, was Superhelden so machen. Nach seinem Kinoklassiker hat sich Regisseur Zack Snyder das Material noch mal vorgenommen und einen Vierstünder mit neuer Atmosphäre geschaffen. Den ihr selbst schauen könnt, wenn ihr das Original schon im Kino gesehen habt. Sky Ticket zeigt den Directors Cut exklusiv.

Was läuft heute?

