Was läuft heute? | Professor T., The Last Narc, She-Ra

Professor T.

Er erinnert ein bisschen an Sherlock Holmes. Der Kriminologe Jasper Thalheim unterstützt die Polizei in ihren Ermittlungen, ist blitzgescheit – und auch sehr skurril. Nicht nur dass er gewöhnungsbedürftige Methoden hat, auch stößt sein Charakter den ein oder anderen schnell mal vor den Kopf. Aus sicherer Distanz zuzuschauen, macht aber Spaß – alle vier Staffeln gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

The Last Narc

Der US-amerikanische Drogenfahnder Enrique „Kiki“ Camarena wird 1985 bei der Arbeit in Mexiko ermordet. Wer „Narcos“ gesehen hat, weiß das schon. Nun widmet sich auch „The Last Narc“ dem tragischen Helden. Was die Witwe und der Chefermittler zu sagen haben, könnt ihr jetzt in der Doku auf Prime Video sehen.

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen

Fantasy-Fans aufgepasst! Auf Netflix startet endlich die fünfte – und damit leider auch letzte – Staffel der „She-Ra“-Reihe. Ins Leben gerufen wurde sie von Mattel, um einen weiblichen Counterpart zu He-Man zu haben. Aber besser noch: die Serie wird von einem reinen Autorinnen-Stab geschrieben. Wer sehen will, was im Ergebnis rausgekommen ist, schaltet jetzt Netflix ein.

Was läuft heute?

