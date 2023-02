Project Gemini

In einer nahen Zukunft steht die Erde kurz vor dem Untergang. Um die Menschheit zu retten und einen Ersatz für die Erde zu finden, macht sich ein internationales Team von Astronautinnen und Astronauten auf den Weg ins Weltall. Doch dann geraten die Crew-Mitglieder auf ihrer Mission in eine schwierige Lage: Die Funkverbindung zur Erde bricht ab. Stattdessen empfängt die Crew jetzt ein mysteriöses Signal aus den Tiefen des Universums, das sich auch auf das Ökosystem der Erde auswirkt. Der Sci-Fi-Thriller „Project Gemini“ ist auf Prime Video verfügbar.

Rise of the Billionaires

Die Doku „Rise of the Billionaires“ erzählt in vier Folgen die Geschichten der berühmtesten und erfolgreichsten Unternehmer unserer Zeit. Sie alle haben die Welt der Technologie genutzt, um im Internetzeitalter reich zu werden. Gezeigt werden die Laufbahnen von Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Elon Musk (Tesla) sowie Sergey Brin und Larry Page (Google). Die vier Folgen von „Rise of the Billionaires“ gibt’s auf Paramount+.

Stalk

Computergenie Lucas alias Lux hat seine Talente in der Vergangenheit nicht immer für gute Zwecke genutzt, sondern auch zum Stalken. Das ist jetzt aber schon ein ganzes Jahr her. Mittlerweile stalkt Lux nicht mehr und ist sogar Mitglied der Fachschaft an seiner Uni, die sich die „Stalker Hunters“ nennt. Als die Stalker Hunters eine Spendenparty für die nächste Fachschaftswahl organisieren wollen, wendet sich für Lux das Blatt. Plötzlich gerät er selbst ins Visier, denn seine ehemaligen besten Freunde hacken die Spendenparty. Die zweite Staffel der französischen Hackerserie „Stalk“ gibt’s in der ARD Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.